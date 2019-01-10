GÜNDEM / 10 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katılacak, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/13.30/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirleriyle bir araya gelecek, "9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenine katılacak.



(TBMM/10.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek.



(Karakas) (Fotoğraflı-Görüntülü)









YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçișleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare" çalıștayı ile "10 Ocak Türkiye İdareciler Günü" programına katılacak.



(Ankara/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki bakanlık arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü"nün imza törenine iştirak edecek.



(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TBMM'den



- Genel Kurulda yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)



- Plan ve Bütçe Komisyonunda, işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının ürünlerini internetten satışında vergi istisnası, uyumlu mükellefe vergi indirimi ve uzun vadeli elektrik satışını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



- KİT Komisyonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve müesseselerinin hesapları ele alınacak.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü' çerçevesinde, Ankara Üniversitesinin düzenlediği programa katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR-SANAT



1- İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi Arama ve Karşılaştırma Portalı'nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.



(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılanması Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.



(Ankara/09.00)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilecek üçüncü buluşmasına katılacak.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Fenerbahçe Beko da Litvanya'nın Zalgiris takımını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.00/20.45) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında iki Türk takımı OGM Ormanspor ile Beşiktaş, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Kupada ayrıca, Galatasaray, İspanya temsilcisi Lointek Gernika Bizkaia'yı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda, BOTAŞ da Rusya'nın MBA Moskova takımını Ankara Spor Salonu'nda ağırlayacak.



(Ankara/16.00/İstanbul/19.30/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)



4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Kaşıkçı cinayetinde 100 gün geride kaldı



- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıp uzmanının da aralarında bulunduğu 15 kişilik infaz timince hunharca katledilmesinin üzerinden 100 gün geçti



- Aradan geçen süre içerisinde ilk başlarda inkar yolunu seçerek cinayeti örtbas etme çabasına giren Suudi Arabistan, Türkiye'nin titiz soruşturmasıyla ortaya çıkarılan deliller ve uluslararası alanda yürüttüğü etkin diplomasi ve dünya kamuoyunun baskısı karşısında vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı



- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı



- Cinayete ilişkin Suudi Suudi Arabistan'da görülen davada, 5'i idam talepli olmak üzere haklarında dava açılan 11 sanığın yargılanmasına başlandı



- BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, cinayetle ilgili uluslararası aktörlerin müdahil olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu



- Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı, ABD Senatosunda kabul edildi



(Murat Paksoy / İstanbul)



2- GRAFİKLİ - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri konuklarını bekliyor



- Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran milyonlarca turisti ağırlayan Türkiye, kayak merkezleri ve termal tesisleriyle kış mevsiminde de unutulmayacak tatil imkanı sunuyor



- Tatilciler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kayak merkezlerinde kayak, snowboard, kızak ve kar motoruyla karın tadını çıkarırken, kaplıcalarda sıcak suyun keyfini yaşıyor, yorgunluk atıyor



- Uludağ'da kayak heyecanı ve termal sularında kaplıca keyfi sunan Bursa, kayak ve termal turizm durağı Erzurum, gündüz kayak akşam kaplıca imkanı veren Bolu'nun yanı sıra Kayseri, Denizli, Afyonkarahisar gibi ülkenin dört bir yanındaki kayak ve termal merkezler tatilcileri bekliyor



(Sinan Balcıkoca/Bursa)













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