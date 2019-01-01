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GÜNDEM / 1 Ocak 2019

ANADOLU AJANSI

01 Ocak 2019 Salı 09:00
GÜNDEM / 1 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)


ÖZEL HABER

1- MEB ve İŞKUR, zihinsel engellilerin istihdamı için çalışacak

- Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde zihinsel engelli öğrencilere istihdam sağlanması amacıyla İŞKUR ile ortak çalışmalar başlatacak

- İllerde öğrencilerin yeterlilikleri konusunda işverenlere yönelik bilgilendirme yapılacak, her öğrenci için portföy dosyası hazırlanacak ve istihdam alanları belirlenecek

- Proje, Türkiye'de 68 ilde bulunan 146 özel eğitim meslek okulunda yürütülecek

(Selma Kasap/Ankara)

2- Gündüz Uludağ'da akşam Bursa kaplıcalarında tatil keyfi

- Osmanlı payitahtı Bursa, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ve 700 yıl öncesinden izler taşıyan kaplıcalarıyla yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı turistlere farklı alternatifler sunuyor

- Bursa'ya gelen tatilciler, Uludağ'da kayağın yanı sıra snowboard, kızak ve kar motoruyla karın tadını çıkarırken, kaplıcalarda yorgunluk atıyor

- Tatilciler, Uludağ ve kaplıcalar dışında 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ı, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Gölyazı'yı, tarihi ve kültürel mekanları görebiliyor, tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yapabiliyor

(Cem Şan/Bursa)

3- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a "aralık" darbesi

- DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da örgüte operasyonlarla ağır darbe vurdu

- Yeni yıl öncesi düzenledikleri operasyonlarla DEAŞ üyelerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, aralık ayındaki operasyonlarda 251 zanlıyı yakaladı

- Adana'da gözaltına alınan bir şüphelinin İstanbul'daki Reina eğlence merkezine 1 Ocak 2017'de düzenlenen saldırının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi

(Volkan Kaşik/Malatya)

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 09:00
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