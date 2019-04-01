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GÜNDEM / 1 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:00
GÜNDEM / 1 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yansımaları takip edilecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/19.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 09:00
  1. GÜNDEM / 1 Nisan 2019

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