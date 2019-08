GÜNDEM / 1 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Yüksek Askeri Şura toplanıyor



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.



- Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verecek.



(Ankara/12.00/13.00/14.30)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin açılış toplantısı Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda yapılacak.



(Ankara/14.00)





EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ iş birliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi tanıtımına ve Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.



(Trabzon/10.00/11.00)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



3- TÜİK, 2019 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımlayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Kazakistan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı ikili ve üçlü ön görüşmeleri izleniyor.



(Nur Sultan)



2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep)







GÜNCEL



1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatılacağı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışı yapılacak.



(İstanbul/12.00)







SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret edecek.



- Bakan Kasapoğlu, 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılacak.



(Antalya/13.30/17.00)



2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.



- Yeni Malatyaspor, evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Ljubljana/21.00)



3- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.



4- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.



(Volos/16.45)





ÖZEL HABER

2- İmam hatip lisesinde ilk Çince eğitimi başlıyor



- Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında verilen Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca dil eğitimlerine yeni eğitim öğretim yılında dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sırada gösterilen Çinceyi de ekleyecek



- Küçükçekmece'deki Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Çince hazırlık sınıfı açılacak



- LGS kapsamındaki birinci yerleştirmede 196 öğrencinin tercih ettiği Çince bölümünün, 30 kişilik kontenjanı tamamen doldu



- Hazırlık sınıfında haftada 24 saat Çince eğitimi alacak öğrencilerin lise bitiminde Çin'in "Hanban" kurumu tarafından dil bilgisi seviyesini ölçmek amacıyla düzenlenen HSK sınavında 4. seviye sınavını geçebilir duruma gelmesi ve bu seviyeyle çeşitli bursları alma imkanını yakalaması hedefleniyor



(Burcu Çalık/Ankara)



3- ANALİZ - Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti



- Açıklanan veriler ile yaşanan gelişmelerin küresel ekonomik konjonktürün daha fazla teşvike ihtiyaç duyduğunu ortaya koyması, Fed ve ECB gibi önde gelen merkez bankalarını para politikaları açısından geriye dönmek zorunda bıraktı



- Her ne kadar ABD'de büyüme ve istihdam açısından güçlü veriler açıklansa da ülkenin ortaya çıkan jeopolitik risklerde baş aktör olması ve ticaret politikalarının merkezinde yer alması Fed'i, en son 10 yılı aşkın süre önce gerçekleştirdiği faiz indirimi yoluna girmesini beraberinde getirdi



- ECB'nin eylül ayı toplantısında mevduat faizinde 10 baz puanlık indirime gideceği ve aylık 30 milyar avroluk da varlık alımı yapacağı fiyatlanırken, söz konusu öngörünün gerçekleşmesi halinde banka, tam 3,5 yıl sonra faizleri düşürmüş olacak



- Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek:



- "Mevcut ortam, 2020'nin ilk çeyreğine kadar devam edebilir. Enflasyondan ziyade büyüme kavramının öne çıkarıldığı bu dönem, gelişmekte olan ülke para politikaları için bir miktar daha oyun alanı açıyor ancak manevranın genişliği konusunda risk algısı değişiminin yaratabileceği problem gözetildiğinde soru işaretleri de yok değil"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)











***



