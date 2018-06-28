Günde kaç litre su içmek gerekir?

Su hayattır ve hayatın devamı için şarttır. Örneğin bir gezegende yaşamın olup olmadığını gezegendeki su varlığına bakarak öğreniriz. Su yoksa hayat da yoktur. Bu nedenle suyun önemini iyi anlamalı ve içtiğimiz her damla için sevinmeliyiz. Su tüketim miktarı insanların sağlığı adına dikkat edilmesi gereken bir detaydır.

Tüketilmesi gereken miktar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Örneğin bir çocuğun günlük su ihtiyacıyla bir yaşlının günlük su ihtiyacı aynı değildir. Bu nedenle, sudan iyi derecede faydalanmak için kilonuza ve yaptığınız aktivitelere göre su ihtiyacınızı belirleyiniz.

Normal şartlarda yetişken bir insanın tüketmesi gereken su miktarı ortalama 3 litredir. Çünkü bir insanın günlük, terleme, idrar yoluyla ve solunumla vücudundan attığı su miktarı yaklaşık olarak 3 litreyi bulur. Hava sıcaklığına göre bu miktarlar artacağı için su tüketimi de o oranda artmalıdır.

Örneğin spor yapan bir kişi için su tüketim miktarı çok mühimdir çünkü, su kaybı artacaktır. Spor yapan bir insan için günlük 3-4 litre su tüketimi şarttır. Özellikle spora başlamadan önce su tüketimi sporun devamı için gereklidir. Çocuklar için de su tüketimi çok önemlidir.

Zeka gelişimi ve bedensel aktiviteler için su tüketimi yaklaşık olarak yetişkenlerin su tüketimine eşit olmalıdır. 2-3 litre arası çocuklar için ideal miktardır. Bebekler de su içmelidir. 6 ayını bitiren çocuklar için su tüketimi başlayabilir. 1 yaşındaki bir çocuğun su ihtiyacı yaklaşık olarak 750 ml civarıdır.

Bu miktar çocuğun büyümesine ve kilo almasına bakılarak artmaktadır. Yaşlılarda ise su tüketim miktarı yetişkinlerle yaklaşık olarak aynıdır.

Su içmek için susamayı beklemeyin ve günlük ihtiyacınızdan daha fazla su içmeye gayret gösterin. Çünkü su böbrekleri temizleyerek zararlı maddelerin dışarı çıkmasındaki en büyük aktördür. Su içmekten korkmayın ve suyu sevin.

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