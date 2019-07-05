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Günde çift antrenmanla sınavlara hazırlanıyorlar

Muratpaşa Belediyesi’nin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursu antrenmanları başladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:46
Günde çift antrenmanla sınavlara hazırlanıyorlar

Muratpaşa Belediyesi’nin üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursu antrenmanları başladı. Kursiyerler günde çift antrenmanla Ağustos ayında başlayacak sınavlara hazırlanıyor.


Muratpaşa Belediyesi’nin üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri, beden eğitimi ve spor yüksekokullarının özel yetenek sınavları için “Hayallerinize ortak oluyoruz” sloganıyla açtığı kurslarda antrenmanlar başladı.Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 100. Yıl Spor Tesisleri tartan pistinde sabah saatlerinde başlayan antrenmanlar, öğleden sonra Muratpaşa Belediyesi’nin Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda devam ediyor. 1 ay boyunca günde çift antrenmanla devam edecek ücretsiz hazırlık kursunda antrenörler, öğrencileri sınavlara özel olarak hazırlıyor. Her antrenman yaklaşık 3 saat sürerken çalışmalarda öğrencilerin kondisyon, sürat, çabukluk ve dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Hafta içi her gün aynı tempoyla devam edecek kurs, Ağustos ayında özel yetenek sınavlarının başlamasıyla birlikte sona erecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:46
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