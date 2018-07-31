Günde 5 tane zeytin tüketmenin faydaları nelerdir?

ZEYTİN TÜKETİMİNİN FAYDALARI:



- İçerdiği polifenoller sayesinde beyindeki oksidatif stres oranını azaltarak, sinir hücrelerini korur. Böylece günde 5 tane tüketilen zeytin hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

- İçerdiği yüksek demir oranı sayesinde anemi hastalığına yakalanmayı önler.

- Bağışıklık sistemindeki sağlıklı hücrelerin sayısını artırarak vücudun kanserli hücrelere karşı direncini artırır.

- Besinlerden dolayı azalan trombosit hücrelerin oranlarını dengeleyerek kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

- Antioksidan bakımından da zengin olan zeytin, karaciğerde oluşan yağ bezlerinin oluşumunu önler. Ayrıca E vitamini yönünden de zengin olan bu besin cildin daha parlak ve ışıl ışıl görünmesini sağlar. Osmanlı dönemi sultanlarının dillere destan güzelliklerini zeytine borçlu oldukları rivayet edilir.

- Yemeklerden önce 5 tane zeytin yiyerek iştahınızın oranını azaltabilirsiniz. Zeytinde bulunan doyamamış yağlar beyne doyma hissini aktarır. Böylece vücut doyduğunu hissettiğinden fazla besin tüketme ihtiyacı duymaz. Zayıflamak isteyen kişiler bu yöntemi deneyebilir.

Yasemin.com'dan alınmıştır.