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Günde 5 bin öğrenci kitap fuarına ücretsiz taşındı

Ankara Kitap Fuarı'nı düzenleyen şirket, öğrencilerin kitaplarla buluşmasını sağlamak amacıyla her gün 5 bin öğrenciyi okullarından servislerle ücretsiz şekilde fuara taşıdı- Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır:- "Fuar süresince 50 bini aşkın öğrenciyi kendi imkanlarımızla buraya getiriyoruz" - "Şirketimizde taşıma işini organize eden ayrı bir ekibimiz var. Okullarla iş birliği içinde saat saat, dakika dakika organizasyonu titizlikle yapıyoruz"

24 Şubat 2019 Pazar 11:23
Günde 5 bin öğrenci kitap fuarına ücretsiz taşındı

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Ankara Kitap Fuarı'nı düzenleyen şirket, öğrencilerin etkinliğe erişimini kolaylaştırmak için devlet okullarına ücretsiz servis imkanı sağladı. Bu kapsamda, hafta içi her gün 5 bini aşkın öğrenci okullarından fuara getirilip tekrar okullarına teslim edildi.

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıl önce kitap fuarını Ankara'da kalıcı hale getirmek hayaliyle yola çıktıklarını söyledi.

Bu hayali gerçekleştirmenin yolunun öğrencilerden geçtiğini gördüklerini belirten Çayır, "Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ana dinamiğini oluştururlarsa fuar büyür ve ileri doğru taşınır diye düşündük." ifadesini kullandı.

Çayır, öğrencilerin fuara sahip çıktığını ve bugünlere taşıdığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de okulların bu alana taşınması için fedakarlık yaptık. Şirket olarak öğrencilerin okullarından alınıp fuara getirilmesi, sonrasında okullarına teslim edilmesi üzerine bir program hazırladık. 13 yıldır bunu sürdürüyoruz. Fuar süresince 50 bini aşkın öğrenciyi kendi imkanlarımızla buraya getiriyoruz. Şirket, hiçbir mahalli ve genel idareden destek almadan, bunu bir hizmetmiş gibi yapmaya devam ediyor. Günde 5 bini aşkın öğrenciyi kendi imkanlarımızla fuara taşıyoruz ve okullarına teslim ediyoruz."

- "Dakika dakika organize eden bir ekibimiz var"

Çayır, merkeze uzak okullara öncelik verdiklerini, devlet okullarından öğrencileri fuar alanına getirdiklerini belirtti.

Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğünün fuarın bu konudaki hizmetine ilişkin bilgiyi tüm okullara gönderdiğini anlatan Çayır, dileyen okulların kendileriyle irtibat kurarak bu hizmetten yararlandığını söyledi.

Çayır, kaç öğrencinin kaç otobüsle taşınacağına ilişkin organizasyonu özel bir ekibin yürüttüğünü ifade ederek, "Şirketimizde taşıma işini organize eden ayrı bir ekibimiz var. Okullarla iş birliği içinde saat saat, dakika dakika organizasyonu titizlikle yapıyoruz." dedi.

- "Ankara fuara akıyor"

Gelecek kuşaklara kitapları sevdirmenin ve onları kitapla buluşturmanın en büyük hizmet olduğunu dile getiren Çayır, "Böylece iktisatta da başka alanlarda da büyüme sağlanır. İşin temeli kitap. Yerel yönetimler bu konuda duyarlı olurlarsa seviniriz." diye konuştu.

Ankara Kitap Fuarı'nın geçen 13 yılda ciddi manada büyüdüğünü, günde 100 bine yakın ziyaretçi ağırladığını ve uluslararası boyut kazandığını vurgulayan Çayır, "Bu büyük bir vaka. Ankara fuara akıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Congresium'da 15 Şubat'ta açılan fuar, bu akşam 20.00'de sona erecek.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:23
  1. 13. Ankara Kitap Fuarı
  2. öğrecilere ücretsiz ulaşım hizmeti

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