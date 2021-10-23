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Kadın - Aile Günde 3 tatlı kaşığı zeytinyağı kanserinden koruyor
Kadın - Aile

Günde 3 tatlı kaşığı zeytinyağı kanserinden koruyor

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar: - "Günlük ortalama 30,5 gram yani yaklaşık 3 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi meme kanserine karşı yüksek koruyuculuğa sahip" - "Zeytinyağı doğrudan güneş ışığı görmeyen serin yerde en uygun 14 ila 15 derecede muhafaza edilmeli. Renkli cam şişelerde, porselen ya da çelik kaplarda saklanmalı"

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:46:00 -
Günde 3 tatlı kaşığı zeytinyağı kanserinden koruyor

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar: - "Günlük ortalama 30,5 gram yani yaklaşık 3 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi meme kanserine karşı yüksek koruyuculuğa sahip" - "Zeytinyağı doğrudan güneş ışığı görmeyen serin yerde en uygun 14 ila 15 derecede muhafaza edilmeli. Renkli cam şişelerde, porselen ya da çelik kaplarda saklanmalı"

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, "Günlük ortalama 30,5 gram yani yaklaşık 3 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi meme kanserine karşı yüksek koruyuculuğa sahip. Zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tarzı diyet, tip II diyabet, kanser, kronik ve kardiyovasküler hastalıklar ile hipertansiyon riskini de azaltıyor." ifadelerini kulandı.

Sayar, Medipol Esenler Üniversite Hastanesi tarafından paylaşılan yazışı açıklamasında, Akdeniz diyeti ve zeytinyağının faydalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda kronik hastalıklar ve kanser dahil pek çok hastalıktaki diyette zeytinyağının ön çıktığını bildiren Sayar, zeytinyağının, zeytinin yetiştiği Akdeniz ülkelerinde sıklıkla Akdeniz diyeti olarak bilinen ve düşük kronik dejeneratif hastalık insidansına sahip olma eğiliminden sorumlu diyet yağının kaynağı olduğunu bildirdi.

Zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz tarzı diyetin, tip II diyabet riskini azalttığının gözlendiği bilimsel çalışmalara değinen Diyetisyen Canel Öner Sayar, şunları aktardı:

"Yemeklik yağ olarak ayçiçeği yağı tüketenlerde, 6 yıl içinde obezite gelişme riski zeytinyağı tüketenlerden yaklaşık 2 kat daha fazla bulunuyor. İnsülin direncine sahip obezite hastası kadınlar üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise ekstra sızma zeytinyağında pişen yemeklerin insülin direnç ve düzeylerini olumlu etkiledi. Akdeniz ülkelerinde yıllık, kişi başına yaklaşık 15 kilogram zeytinyağı tüketimi olduğu tahmin ediliyor. Özellikle günlük ortalama 30,5 gram yani yaklaşık 3 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketimi meme kanserine karşı yüksek koruyuculuğa sahip. Zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tarzı diyet, tip II diyabet, kanser, kronik ve kardiyovasküler hastalıklar ile hipertansiyon riskini de azaltıyor."

Zeytinyağının yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri içerdiğini aktaran Sayar, "Polifenolik bileşikler, E vitamini gibi fitokimyasallar için önemli bir kaynak olup kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, demir, bakır gibi minerallerini de bolca bulundurur. Zeytinyağı, genel terapötik özelliklerine katkı yapabilen değişik bileşenleri ile adeta fonksiyonel besin olarak değerlendirilir. Temel bileşenleri yağ asitleri olup, toplamın; yüzde 55 ila 83’ü tekli doymamış yağ asitleri; özellikle oleik asit, yüzde 4 ila 20’si çoklu doymamış yağ asitleri ve yüzde 8 ila 14’ü doymuş yağ asitlerinden meydana gelir." açıklamasında bulundu.

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