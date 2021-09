'Günde 2.5 saat = 3600 Ek Gösterge'

Türkiye’de çalışan devlet memurlarının durumları aşağı yukarı şu şekildedir. Nüfus müdürlüğü günde 8 saat bazen hafta sonları da. Bankalar (Ziraat, Halk) 8 saat yoğunluklu. Tarım müdürlüğü 8 saat, DSİ 8 saat, Tapu Kadastro 8 saat, karayolları 8 saat, belediyeler 8 saat, polisler günde 10 saat ve yoğun olarak. Hastaneler; hemşire ve doktorlar 8-10 saat yoğun, Milli Eğitim; öğretmenler ortalama 5-6 saat, kültür müdürlükleri 8 saat, Diyanet’te çalışan imamlar 2.5 saat.

Tablo aşağı yukarı bu şekilde. Yukarıda görüldüğü gibi şimdi devletimiz bunlardan 3600 ek göstergeyi polislere, sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve Diyanet’e verilmesini öneriyor.



Polis ve hastane çalışanları 3600 değil 4600 ek göstergeyi de hak ediyorlar. Fakat günde 2.5 saat çalışan imamlar nasıl 3600 ek göstergeyi hak ediyorlar anlamak mümkün değil. Bir yanda 8 saat çalışan devlet mensuplarına bir şey vermeyeceksin, ayıracaksın, bu büyük haksızlık. Bu durumun bir an önce düzeltilmesini, bütün devlet memurlarına çalışma yoğunluğu sıralamasına göre göstergenin verilmesini beklerim. Yoksa 5 vakit namazı arkasında kıldığımız imam kardeşlerimizi maksadımız saf dışı bırakmak değil.



Diğer konu ise İstanbul Sözleşmesi’nin hâlâ yürürlükte olması. Bu durum Müslümanım diyen bir devlete yakışmayan durumdur. Kaldı ki dünyada bunu kabul etmeyen Hristiyan ülkeler bulunmaktadır. Ümit ederim bu yanlışlıktan da dönülür.



Diğer konu da pahalılık. Tarlada ürün 75 kuruş, 1 lira, 1.5 lira, markette, pazarda ise 5 lira, 7 lira, 10 lira, 12 lira olarak devam ediyor. Burada bir keyfilik var. Neden marketlere caydırıcı olsun diye cezalar yazılıyor ama önüne geçilemiyor. Nacizane bana göre 81 vilayete devlet tanzim satış yerleri açarsa bunun önüne geçebilir.



Diğer konu da israf. Bu konunun kapsamı çok geniş. Devlet bu konuya el atmalı. Bir an önce gerekli kanunları çıkarmalı.



AK Parti, 19 senede Türkiye’yi 10 kat büyüttü. Allah razı olsun. Dileğimiz diğer eksikliklerin de göz önüne alınarak kanunların bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz. Pahalılık, ek gösterge ve İstanbul Sözleşmesi yanlışından bir an önce dönülmesini yoksa 2023 seçimlerini en az 5 puan etkileyeceği görüşündeyim.