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(Güncellendi) Düzce’de 2 kişiyi yaralayan zanlısı jandarma tarafından yakalandı

Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde 3 Temmuz tarihinde çıkan tartışmada baba ile oğlunu vuran zanlı jandarma ekiplerinin yoğun çalışması ve sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:44
(Güncellendi) Düzce’de 2 kişiyi yaralayan zanlısı jandarma tarafından yakalandı

Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde 3 Temmuz tarihinde çıkan tartışmada baba ile oğlunu vuran zanlı jandarma ekiplerinin yoğun çalışması ve sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.


Olay, 3 Temmuz’da Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bakan oğlu Ali Bakan ile İ. Ü.’nün tartışması sonucunda İ. Ü. yanında bulunan av tüfeği ile baba ve oğluna ateş etmişti. Olayda Mehmet Bakan kafasına aldığı mermi ile ağır yaralanırken, oğlu Ali Bakan ise ayağından yaralanmıştı.



Jandarma peşini bırakmadı


Olayın ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şüpheli İ. Ü.’yü yakalamak için yoğun çalışma ve sıkı takip başlattı. İ. Ü.’nün Çamlısu köyü ormanlık alanına kaçtığını belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla şüpheli yakaladı. Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürülen İ. Ü. burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzce Adliyesine çıkartıldı. Savcıya ifade veren İ. Ü. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:44
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