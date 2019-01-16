0553 313 94 23

GÜNCELLEMEMünbiç'te patlama meydana geldi

DETAYLAR EKLENDİ

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
GÜNCELLEMEMünbiç'te patlama meydana geldi

ANKARA (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Münbiç'te ABD askerlerinin de yaralandığı saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü.

Telegram haberleşme uygulamasında örgüte ait olduğu bilinen Amak adlı hesapta, DEAŞ'ın Münbiç'te uluslararası koalisyon askerlerini devriye faaliyeti sırasında patlayıcı yüklü yelekle hedef aldığı iddia edildi.

Münbiç'te, öğle saatlerinde ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti. Patlama sırasında devriye faaliyeti icra eden ABD askerlerinden birkaçı yaralanmış, ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etmişti. Patlamada ölenler olduğu öğrenilmişti.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti. Washinton yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, 2018'in haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası halen tamamlanamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
  1. Amak
  2. deaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşar Güler ile ABD'li Dunford arasında kritik görüşme
    1. Yaşar Güler ile ABD'li Dunford..
    2. Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
    3. Avrupa'da adalet anlayışı! Rezaletin..
    4. ABD'ye büyük darbe! Gizli veriler ele..
    5. Çekya Büyükelçisi Kafka, TBMM'de
    6. Kabloları çalmak için trafoya giren..
    7. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü
    8. 22 yaşındaki genç kadının içinden..
    9. FETÖ'nün "hakim savcı ablasına" hapis..
    10. Erhan Usta İYİ Parti’ye mi geçiyor?
    11. Emeklilerin beklediği gün geldi! Yarın..
    12. İcra memurlarını karşısında görünce,..
    13. Suriye'de sel mağduru ailelere yardım
    14. Üretimi bize yasaklatıp kendileri..
    15. GÜNCELLEMEMünbiç'te patlama meydana..
    16. Türk Kızılayı’ndan Musullu..
    17. Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz..
    18. Karda mahsur kalanlar spor salonunda..
    19. MHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı..
    20. Güzellik merkezinde 'kürtaj odası'..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var