GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon Operasyonda kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.T, Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden B.T, Ş.A, F.U. ile U.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta, "yağma", "kasten yaralama", "hakaret, tehdit", "dolandırıcılık", "mala zarar verme", "3. şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma" ve "esnaflardan haraç alma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlatmıştı.

Adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kentte "Tophane Grubu" olarak bilinen ve örgütün liderliğini yaptığı iddia edilen B.T. ile Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D. gözaltına alınmıştı.

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