0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

Operasyonda kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

22 Şubat 2019 Cuma 20:03
GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç örgütüne yönelik operasyon

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.T, Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden B.T, Ş.A, F.U. ile U.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta, "yağma", "kasten yaralama", "hakaret, tehdit", "dolandırıcılık", "mala zarar verme", "3. şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma" ve "esnaflardan haraç alma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlatmıştı.

Adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kentte "Tophane Grubu" olarak bilinen ve örgütün liderliğini yaptığı iddia edilen B.T. ile Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D. gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 20:03
  1. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline tüfekle saldıranlar tutuklandı
    1. Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline..
    2. Erbaş: Seferberlik başlattık!
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında bir..
    4. Domaniç’te otomobil tarlaya uçtu: 5..
    5. UEFA'dan Komşu'ya şok! 2 yıl men..
    6. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç..
    7. Pitbullun saldırdığı 2 öğrenci..
    8. "Tabur komutanını vuracağım, bize..
    9. Venezuela ordusu ile yerli halk..
    10. Turkcell ile ALBtelecom iş birliğinde..
    11. KDC'deki Schengen Evi yeniden açılacak
    12. Genelkurmay çatı davası
    13. "TRT2 ilham verici bir kanal olacak"
    14. ÖKK darbe girişimi davası
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal..
    16. Esed rejiminden İdlib’e bombalı..
    17. CHP'de olağanüstü PM toplantısı..
    18. CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!
    19. Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla..
    20. Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
    21. Kazakistan'da Hocalı Katliamı..
    22. Konya'da adaylık heyecanı
    23. Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?
    24. Filipinler'deki kızamık salgını
    25. 24 Saat açık kütüphane
    26. Venezuela ordusu insani yardıma destek..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    28. Fransa'dan İsrail'e "Filistinlilere..
    29. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    30. Esed rejimi İdlib'e saldırdı: 6 ölü
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'