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GÜNCELLEME - Zonguldak'taki duruşma sonrası silahla yaralama

Duruşma sonrası taraflar arasında çıkan ve yerel gazete çalışanının silahla yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

22 Şubat 2019 Cuma 21:37
GÜNCELLEME - Zonguldak'taki duruşma sonrası silahla yaralama

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, duruşma sonrası taraflar arasında çıkan ve yerel gazete çalışanının silahla yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yerel gazete çalışanı Selçuk K'nin, Zonguldak Adliyesinde duruşma sonrası taraflar arasında çıkan kavgada silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan H.K., E.K., C.K. ve C.K'nin kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ile E.K. tutuklanırken, C.K. ve C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Selçuk K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Olay

Yerel gazete çalışanı Selçuk K, dün yakınlarının davacı olarak yer aldığı "basit yaralama" davasını takip etmek için Zonguldak Adliyesine gelmiş, duruşma sonrası adliyeden ayrılmak isteyen Selçuk K. ve yakınları ile karşı taraftakiler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, silahla Selçuk K'yi yaralamış, arbedeyi sonlandırmak için adliyede görevli polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş açmıştı.

Olay yerinden kamyonetle kaçan H.K. ve 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:37
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