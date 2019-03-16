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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

16 Mart 2019 Cumartesi 17:13
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, Burak Y. (26) ve Kemal B. (26) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve bulundukları otomobilde yapılan aramalarda 386 uyuşturucu hap ve 8,8 gram bonzai bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:13
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