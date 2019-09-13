GÜNCELLEME - Zonguldak'ta terör operasyonu
Yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ13 Eylül 2019 Cuma 18:38
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla M.K. N.Ç. ve Ü.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan bilgisayar ve örgütsel dokümanlara el kondu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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