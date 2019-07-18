0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sağanak

Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, heyelan riski yüzünden iki bina tahliye edildi- AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör:- "Evleri zarar gören vatandaşlarımıza AFAD'dan ödenek isteyeceğiz. Gülüç beldemizde iki bina heyelandan dolayı boşaltıldı. Toplam 17 kişi yaşıyor, 12 daire tamamen boşaltıldı"DETAYLAR VE AÇIKLAMA EKLENDİ

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sağanak

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden beri devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle Ereğli-Alaplı kara yolunun Gülüç beldesi girişinde su birikintileri oluştu. Yol güzergahının bir bölümünün kapandığı bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bölgede dağlık alandan gelen yağmur suyu şelale görünümü oluşturdu.

Ömerli Mahallesi'nde bulunan Ereğli Devlet Hastanesi, Ereğli Adliyesinin zemin katlarını su bastı. Kışla Sanayi Sitesi başta olmak üzere ilçe genelinde pek çok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi.

Yağışın belirli aralıklarla devam ettiği bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

- "Kriz masası oluşturuldu"

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, yol güzergahında incelemelerde bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde doğal afet yaşandığını söyledi.

İlçede kriz masası oluşturulduğunu belirten Posbıyık, "Sabaha karşı yağış etkisini arttırdı. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kurduk. Kışla Sanayi Sitesi'ne gittim, oralar çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Yaşanan olay doğal afettir. Şu ana kadar evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 45 vatandaşımızı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. Ekiplerimiz tümüyle sahada. Bütün dereleri gözlem altında tutuyoruz." diye konuştu.

Sanayi sitesinde de incelemelerde bulunan Posbıyık, metrekareye 132 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi.

Posbıyık, şunları dile getirdi:

"Çok büyük bir kitle. Sabahın erken saatlerinde alarm verdik, bütün ekiplerimiz alana dağıldı. Sabahleyin Kışla Sanayi Sitesi'ne geldiğimizde felaketti, su yığınları vardı. Ufak tefek hasarlarla atlattık. AFAD ekipleri, Devlet Su İşleri ekipleri burada. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışacaklar ve bu bölgede selin hiçbir izini bırakmayacağız ama bazı mağdur olan arkadaşlarımız var. İş yerleri ve evlere su girdi."

- Heyelan riskiyle iki bina boşaltıldı

Gülüç beldesinde heyelan riski nedeniyle iki bina tahliye edildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde sabah saatlerinden beri sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

"Çok şükür yaralı ve kaybımız yok." diyen Güngör, şunları ifade etti:

"Ev ve iş yerlerimizde zararlarımız var. Kaymakamımızla hasar tespit ekibini oluşturduk. Belediyemizde zabıta da gerekli çağrıları aldı. Yarın öğleden sonra hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Evleri zarar görenlere AFAD'dan ödenek isteyeceğiz. Gülüç beldemizde iki bina heyelandan dolayı boşaltıldı. Toplam 17 kişi yaşıyor, 12 daire tamamen boşaltıldı.

Vatandaşlarımızın, tedbirler alınıncaya kadar güvenli evlerde oturması için ödenek isteyeceğiz."

Bu arada, deposu su altında kalan iş yerinde çalışanların, botla dolaşarak malzemeleri boşaltmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:03
  1. Ereğli
  2. Ereğli sağanak
  3. Halil Posbıyık
  4. sağanak
  5. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Madrid’de Türk dış politikası anlatıldı
    1. Madrid’de Türk dış politikası anlatıldı
    2. Çınar, “Sele maruz kalan..
    3. GÜNCELLEME - Afganistan'da emniyet..
    4. Seyir halindeki araçta yangın çıktı,..
    5. YKS istatistikleri açıklandı
    6. Adana’da sağanak yağış su baskınlarına..
    7. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sağanak
    8. Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16..
    9. İzmir'de terör operasyonu
    10. Şehit diplomat Osman Köse törenle..
    11. Marmaris’te ’TerörleMücadele..
    12. Türk tiyatrosunun ödüllü yazarı Tuncer..
    13. ATV ile cami duvarına çarptı, olay..
    14. Adıyaman Belediyesi’nin haşere İle..
    15. ABD'den Trump'a Türkiye uyarısı: İşler..
    16. Silvan’da yaya geçitleri yapılıyor
    17. Otomobilde sıkışan sürücüyü polis..
    18. Çorlu’da ilçe koordinasyon toplantısı..
    19. Kıyıya vuran balinaları kurtarma..
    20. Define avcılarına suçüstü
    21. Çukura düşmemek için direksiyonu..
    22. ATV ile gezi ölümle bitti
    23. Osmanlıspor'da ayrılık
    24. Üsküdar'da hafriyat kamyonu devrildi
    25. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
    26. Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı
    27. Karaman’da otomobille motosiklet..
    28. Gece denize giren kadının cesedini..
    29. Afganistan’daki saldırıyı Taliban..
    30. Suriye’deki iç çatışmaların 15 Temmuz..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’