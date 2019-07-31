GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında göçük

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kırat Mahallesi Kocaosman mevkisinde özel bir maden ocağında, galeri açma çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçükte Alper ve Volkan Kıransoy ile Mehmet Demirkurt mahsur kaldı. Mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak çıkartılan 3 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden Alper Kıransoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.