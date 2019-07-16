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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta heyelan

Ereğli ilçesinde 4 katlı apartman ile 1 bina tedbir amacıyla boşaltılırken, 6 aile güvenli konutlara yerleştirildiTAHLİYE EDİLEN BİNA SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

16 Temmuz 2019 Salı 10:47
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta heyelan

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelanda tedbir amacıyla 4 katlı apartman ile 1 binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak, Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde toprak kaymasına yol açtı. Heyelanın ardından Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerince inceleme yapıldı.

İncelemede risk altındaki 4 katlı apartman güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı, vatandaşların güvenli konutlara yerleştirileceği bildirildi.

Apartmanın etrafı ekiplerce güvenlik şeridiyle çevrildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanı risk nedeniyle boşalttıklarını belirterek, "Bir apartman oluşan heyelan nedeniyle tehlike arz ettiği için 4 aile tahliye edildi. Bugün alanda detaylı inceleme yapılacak." dedi.

- "Mağduruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Ereğli Belediyesine bağlı ekiplerce, söz konusu alanda yapılan incelemede risk altındaki bir binada bulunan 2 ailenin de evini boşaltmasına karar verildi.

Bu arada tedbir amacıyla tahliye edilen ailelerden bazıları evlerine gelerek kalan eşyalarını almak istedi. Ekipler, güvenlik gerekçesiyle ailelerinin binaya yaklaşmasına izin vermedi.

Ev sahiplerinden Gülhan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde oturdukları sırada bir gürültü geldiğini belirterek, "(Deprem oluyor) dedik. Kapılardan çıkış yapamadık ve toprak çöktü. Bir an önce çare bulunmasını bekliyoruz. Daha önce de başvuru yapılmıştı. Az az kaymalar oluyordu. Mağduruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evin içerisine giremiyoruz, eşyalarımız kaldı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:47
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