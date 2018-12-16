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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

16 Aralık 2018 Pazar 18:27
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu fuhuş yaptığı öne sürülen F.M. (28) ve B.T. (26) ile fuhşa aracılık ettiği iddia edilen Ö.B. (39) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

F.M. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:27
  1. Fuhuş
  2. operasyon
  3. Zonguldak

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