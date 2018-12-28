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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

28 Aralık 2018 Cuma 16:50
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hüküm giyen İ.A'nın ifadesinin yanı sıra emniyet mahrem yapılanması "bölge imamı" olduğu öne sürülen S.A'nın "ByLock" mesaj içeriklerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma çerçevesinde, örgütün mütevelli heyetinde bulunduğu belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda iş adamları M.B.G, T.C, Y.N, B.K, H.K. ve K.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:50
  1. FETÖ/PDY
  2. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
  3. Zonguldak

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