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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi

Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 163 mahkum ve tutukluda kusma ve ishal şikayetleri görülmesi üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi, 29 kişi hastaneye kaldırıldı- Tedavisi tamamlanan 29 kişi taburcu edildi- Vali Erdoğan Bektaş: - "163 kadar ishal vakası var. 29 kişi hastaneye sevk edildi. Zehirlenme nedeni konusunda kesin bir şey söylemiyorlar"MAHKUM SAYISI İLE VALİ ERDOĞAN BEKTAŞ'IN AÇIKLAMASI GÜNCELLENDİ

09 Ağustos 2019 Cuma 09:31
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Beycuma beldesinde cezevinde sağlık sorunu yaşayan 163 mahkum ve tutukludan 29'u gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 163 mahkum ve tutuklu, kusma ve ishal şikayetiyle revire başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine cezaevine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontroller sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen 29 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Vali Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kapalı cezaevinden 146 ve buraya bağlı açık cezaevinden 17 kadar hükümlü ve tutukluda ishal vakası var. Hastaneye 29 kişi sevk edildi. Hayati tehlikesi olan yok. Tedavisi tamamlanan 29 kişi taburcu edildi. Zehirlenme nedeni konusunda kesin bir şey yok. Yiyeceklerden numuneler alındı, tahlil sonucuna göre kesin bir şey söylenebilecek." dedi.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gökhan İnan da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:31
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