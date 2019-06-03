GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdiYARALANAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ EKLENDİ

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabahatdin K. (56) ile yolda yürürken karşılaştığı Metin A. (48) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahatdin K. yanında bulunan bıçakla Metin A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Metin A'yı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Metin A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sabahatdin K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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