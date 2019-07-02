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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör operasyonu

Eş zamanlı olarak 4 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

02 Temmuz 2019 Salı 19:39
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 4 ilde, sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında, Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Haziran'da Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:39
  1. tutuklama
  2. yasa dışı sol terör örgütleri
  3. Zonguldak

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