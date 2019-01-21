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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:24
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen, aralarında 2 muvazzaf asker, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ile 1 ByLock kullanıcısı mahrem imamın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden G.Y, U.K, S.D. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Ocak'ta, Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa ve Giresun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulmuştu.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:24
  1. ardışık arama ve kripto şifreleme
  2. FETÖ
  3. TSK
  4. Zonguldak

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