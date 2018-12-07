GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 4 Aralık'ta "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 6 muvazzaf asker ve KHK ile ihraç edilen 2 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.