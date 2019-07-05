GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan 8 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Temmuz'da Zonguldak, Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.



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