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GÜNCELLEME - Zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

Bolu'da D-750 kara yolunda otomobil ve tırların karıştığı kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan yolda Ankara istikametinde trafik akışı sağlanmaya başladı- Kazada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı, tırda sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyorYARALI SAYISI VE İSİMLERİ İLE YOLUN TEK YÖNLÜ AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

14 Şubat 2019 Perşembe 23:08
GÜNCELLEME - Zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı

BOLU (AA) - Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı, çift yönlü trafiğe kapatılan yolun Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu olarak bilinen kara yolunun Kalender Piknik Alanı mevkisinde, ilk belirlemelere göre 10'dan fazla tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi gönderildi. Ayrıca Ankara'dan takviye ambulans talep edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar Ali Bayramoğlu ve Mustafa Hakdemir Gerede Devlet Hastanesine, Murat Öztürk ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırda sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu arada kaza sonrası çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan yolun Ankara istikameti açıldı. İstanbul yönünde ise kazaya karışan araçları kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 23:08
  1. Bolu
  2. Kara yolu
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