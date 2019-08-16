GÜNCELLEME- Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edildiVURULAN HEDEF SAYISI EKLENDİ

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla teröristlere ait 13 hedef vuruldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedefin vurulduğu bildirildi.

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