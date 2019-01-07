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GÜNCELLEME - Yurtta kış

Olumsuz hava şartları nedeniyle Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük'te ulaşıma kapanan 234 köy yolu açıldı

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:47
GÜNCELLEME - Yurtta kış

BOLU/ZONGULDAK/KARABÜK/DÜZCE (AA) - Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük'te kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 234 köy yolu açıldı.

Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 22 köye ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan 22 köy yolu açıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle merkezde 8, Kozlu'da 15, Alaplı'da 2, Devrek'te 12, Gökçebey'de 2, Ereğli'de 33 ve Çaycuma'da 8 olmak üzere 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu 56 köye ulaşım sağlanır hale geldi. Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

- Bolu

Bolu merkez ve iki ilçede toplam 65 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bolu Valiliği'nden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 36, Gerede'de 17 ve Mengen'de 12 olmak üzere 65 köye ulaşım sağlanamadı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma kapan köy yollarının tamamı açıldı.

Ekiplerin köy yollarında karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.

- Karabük

Karabük'te kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 117 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ekiplerin yol açma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle merkezde 9, Eflani'de 48, Eskipazar'da 14, Ovacık'ta 13, Safranbolu'da 8 ve Yenice'de 25 olmak üzere 117 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor. " ifadelerine yer verildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar sonunda ulaşıma kapalı olan 117 köy yolundan 91'i açıldı. Diğer köylere de ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:47
  1. Bolu
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