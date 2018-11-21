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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

FETÖ şüphelisi 3 kişi ile onlara organizatörlük yapan 3 kişi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:01
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kapatılan Zaman gazetesi muhabirinin de yer aldığı FETÖ şüphelileri A.Ş, S.T, C.T ve D.K ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen F.E.T, M.O, O.Z yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen FETÖ şüphelilerinden A.Ş, S.T, C.T ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen F.E.T, M.O, O.Z çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli D.K ise serbest bırakıldı.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:01
  1. FETÖ
  2. Organizatör
  3. serbets
  4. şüpheli

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