Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi ile onlara organizatörlük yapan 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında kapatılan Zaman gazetesi muhabirinin de yer aldığı FETÖ şüphelileri A.Ş, S.T, C.T ve D.K ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen F.E.T, M.O, O.Z yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen FETÖ şüphelilerinden A.Ş, S.T, C.T ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen F.E.T, M.O, O.Z çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli D.K ise serbest bırakıldı.



