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GÜNCELLEME - Yunanistan Meclisi Makedonya ile "isim anlaşması"nı onayladı

İki ülke arasındaki "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşma, 300 sandalyeli Yunan Meclisinde 153 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edildi- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:- "Bugün doğan Kuzey Makedonya, dost bir ülke olacaktır" OYLAMADAN DETAY VE BAŞBAKAN ÇİPRAS'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

25 Ocak 2019 Cuma 17:22
GÜNCELLEME - Yunanistan Meclisi Makedonya ile "isim anlaşması"nı onayladı

ATİNA (AA) - Yunan Parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı.

Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşması" Yunan Meclisi Genel Kurulunda görüşüldü. 3 gün boyunca yaklaşık 40 saat süren görüşmelerde 300 milletvekilinin 209'u söz aldı.

300 sandalyeli meclisteki oylamada 153 milletvekili anlaşma lehinde oy kullanırken, 146 milletvekili anlaşmaya "hayır" dedi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanı sıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

Oylama sırasında, aşırı sağcı Altın Şafak partisi milletvekili Konstandinos Barbarousis sıra kendisine geldiğinde "ihanete hayır" şeklinde oyunu açıklayınca, mecliste kısa süreli tartışma yaşandı.

Meclis Başkanı Nikos Voutsis'in uyarısının ardından, Altın Şafak ve SYRIZA'lı vekiller arasında tartışma yaşandı.

- "Kuzey Makedonya dost bir ülke olacak"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, oylama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Balkanlarda yeni bir sayfa açıyoruz. Milliyetçilikten kaynaklanan kin, anlaşmazlıklar ve çatışmalar yerini dostluk, barış ve işbirliğine bırakıyor." ifadesini kullandı.

Çipras, "Bugün doğan Kuzey Makedonya, dost bir ülke olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Yunanistan Başbakanı Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de anlaşmaya imzalar atılmıştı.

Anlaşmanın Yunanistan tarafından da onaylanmasının ardından iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu. Böylece Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:22
  1. isim sorunu
  2. Makedonya
  3. YUNANİSTAN

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