GÜNCELLEME - Yozgat'ta silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Fabrika sahibi kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıYARALILARDAN 2'SİNİN ÖLMESİ VE DETAY EKLENDİ

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir fabrikanın sahibi kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 3 yeğen yaralandı. İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri, fabrikanın idari kısımda toplantı yaparken işletmenin devri ve taşınması konusunda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ağabeyleri Hacı Y. (63), belindeki silahla kardeşlerine ve yeğenlerine ateş edip kaçtı. Yaralanan Hasan Y. (48), M. Ali Y.(47), Mustafa Y, Murat Y. (25) ve Yıldırım Y. (16), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşler Hasan Y. ve M. Ali Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri fabrikada güvenlik tedbiri alırken, olaydan sonra kaçan zanlı Hacı Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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