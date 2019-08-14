GÜNCELLEME - Yozgat'ta orman yangını Çayıralan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına 5 arazöz, 2 greyder, kepçe, dozer, 3 itfaiye aracı ve 35 yangın işçisi ile vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.