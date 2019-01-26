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GÜNCELLEME - Yollar kapanınca vatandaşlar kayak merkezinde mahsur kaldı

Denizli Kayak Merkezinde tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmasına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi- Vali Hasan Karahan: - "Mahsur kalanlar, sosyal tesislerde uygun bir şekilde bekletiliyor"- "Yollar açıldıktan sonra vatandaşların tahliyesi en uygun ve en sağlıklı şekilde yapılmaya başlanacak"ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

26 Ocak 2019 Cumartesi 00:00
GÜNCELLEME - Yollar kapanınca vatandaşlar kayak merkezinde mahsur kaldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, fırtına ve tipi nedeniyle Denizli Kayak Merkezi'nde mahsur kalan bazı vatandaşların sosyal tesislerde bekletildiğini bildirdi.

Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla Denizli Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan yolların kapandığını söyledi.

Kayak yapmak için merkeze giden bazı vatandaşların, yolların kapanmasından dolayı mahsur kaldığını aktaran Karahan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar can ve mal kaybı yok. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Yollarda mahsur kalan araçların tahliye işlemlerine başlandı. Mahsur kalanlar, sosyal tesislerde uygun bir şekilde bekletiliyor. Yollar açıldıktan sonra vatandaşların tahliyesi en uygun ve en sağlıklı şekilde yapılmaya başlanacak."

- Kurtarma çalışmalarına ara verildi

Bu arada kayak merkezindeki tipi ve olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri oluşturulan güvenli bölgede bekliyor. Jandarma ekipleri ise Nikfer Mahallesi'nde kayak merkezine giden yola araçların geçişine izin vermiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezinde personelle yaklaşık 70 kişinin bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin kapanan yolu açmak için başlattıkları çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerine kadar ara verdiklerini belirten Başlı, şunları kaydetti:

"Şu anda yukarıda yoğun bir şekilde tipi var. Tipiden dolayı çalışmalara ara verdik. Yukarıda mahsur kalan vatandaşlarımızın yemek ve barınma açısından sıkıntıları yok. Güvenli bölgedeler ve yanlarında sağlık ekipleri var. Şu anda ekipler çalışmalara sabah saatlerinde başlamak üzere ara verdi. Vatandaşlarımızı en kısa sürede kurtaracağız inşallah. Yolda kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşmış durumda."


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 00:00
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