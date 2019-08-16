0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Yoldaki kaplumbağayı kurtarmak isterken öldü

Denizli'de yol ortasında bulunan kaplumbağayı kurtarmak isteyen kişi, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Cenazesi toprağa verilen Turgay Nacak'ın hayvansever kimliğiyle tanındığı, evinde kedi, köpek ve tavuk beslediği öğrenildiCENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

16 Ağustos 2019 Cuma 13:59
GÜNCELLEME - Yoldaki kaplumbağayı kurtarmak isterken öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Turgay Nacak (25) 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giderken Çivril-Denizli kara yolunun ortasında kaplumbağa gördü.

Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.

Bu sırada aynı yönde seyreden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

- Nacak'ın cenazesi toprağa verildi

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Nacak'ın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak Kıralan Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bekar olduğu belirtilen Nacak'ın çevresinde hayvansever kimliğiyle tanındığı, evinde kedi, köpek ve tavuk beslediği öğrenildi.

Öte yandan Nacak'a otomobiliyle çarparak ölümüne sebebiyet verdiği ileri sürülen ve Kavakköy Mahallesi muhtarı olduğu belirtilen sürücü Mehmet Orhanlar ise tedavisinin ardından ifadesi için karakola götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:59
  1. cenaze
  2. kaplumbağa
  3. otomobil
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
    1. Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor..
    2. Teksas saldırısı kurbanları anıldı
    3. 'Birliğimize, kardeşliğimize sahip..
    4. Memur toplu iş sözleşmesi son dakika..
    5. Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436..
    6. Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8..
    7. Mert Çetin kimdir? Yıldırım Mert Çetin..
    8. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    9. AK Partili Meclis üyesinden mecliste..
    10. Trump’a Grönland yanıtı
    11. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    12. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    13. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    14. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    15. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    16. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    17. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    18. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    19. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    20. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler