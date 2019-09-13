GÜNCELLEME - Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı
İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde çıkan yangınlar havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındıYANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ13 Eylül 2019 Cuma 12:32
İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Urla'nın Yağcılar mevkisi ile Karaburun'un kırsal bölgesindeki 6 noktada, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.
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