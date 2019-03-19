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GÜNCELLEME- Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerini aktif hale getirmek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 11'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

19 Mart 2019 Salı 00:10
GÜNCELLEME- Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir ve Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Nevşehir'deki yapılanmasını aktif hale getirmek için çalıştıkları tespit edilenlere yönelik Nevşehir ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde Nevşehir il sorumlusu H.S, sözde il ablası G.Y. ile F.S, İ.A, Y.G, M.Y, F.Ş, Ö.A, T.E, G.E, İ.M, R.P, U.A, A.E, Y.Ç, S.Y, U.A. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan, H.S, G.Y, F.S, Y.G, M.Y, Ö.A, T.E, G.E, U.A, S.Y, ve M.Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda, Nevşehir'de 15, Kayseri'de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Evlerinde 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirilen zanlıların, örgüt üyelerinin aktif hale gelebilmesi için çalıştıkları, örgüte finansal destek ve bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladıkları, örgüt üyesi olmaktan tutuklu bulunanların ailelerine maddi destek sağladıkları ve yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir GSM hattı kullandıkları iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 00:10
  1. FETÖ
  2. Nevşehir
  3. tutuklama

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