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GÜNCELLEME- Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye yükseldi- Terör saldırısı kurbanlarından 2'sinin durumu kritik olmak üzere 36'sının tedavisi sürüyorDETAYLAR EKLENDİ

17 Mart 2019 Pazar 00:49
GÜNCELLEME- Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

CHRISTCHURCH (AA) - Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, ülkenin Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Bush, Christchurch kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını, 2'sinin durumu kritik olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanların listesinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin henüz kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

Bush, Yeni Zelanda'daki camiler etrafında artırılan güvenlik önlemlerinin, yetkililer bir tehdit olmadığını belirleyene kadar devam edeceğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:49
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