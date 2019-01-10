GÜNCELLEME - Yemen'de askeri geçit törenine hava saldırısı

LAHİC (AA) - Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i subay 4 asker öldü, Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu bazı üst düzey askeri yetkililer hafif yaralandı.

Hükumet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i subay 4 asker öldü, bazı üst düzey askeri yetkililer hafif yaralandı.

Aned Askeri Üssü'nün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgedeki karargahı sayıldığını ifade eden söz konusu kaynak, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani ve Lahec Valisi Ahmed et-Turki'nin saldırıda hafif yara aldığı bilgisini verdi.

Bazı askeri kaynaklar ise Aned Askeri Üssü'ndeki tören sırasında düzenlenen saldırıda Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Tamah ve Dördüncü Bölge Komutanı Fadl Hasan'ın da aralarında olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

- Husiler saldırıyı üstlendi

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Husilerden askeri bir yetkiliye dayandırılan açıklamada, Husilerin, Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

İsveç'te imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında şu ana kadar somut anlamda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.