GÜNCELLEME - Yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yayladaki evlerinde mahsur kalan 11 kişiye ulaşıldıMAHSUR KALANLARIN KURTARILMASI EKLENDİ

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan yayladaki evlerinde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. İlçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintisi yaşandı. Kürebeli Yaylası'nda hayvancılık yaptıkları öğrenilen 3 aileye mensup 11 kişiden uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tufanbeyli Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yol açılarak ailelere ulaşıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aileler, kontrollerin ardından konaklamaları için ilçeye bağlı Damlalı Mahallesi'ndeki yakınlarının evine götürüldü.



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