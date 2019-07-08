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GÜNCELLEME - Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:34
GÜNCELLEME - Yalova merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu

YALOVA (AA) - Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ile İstanbul, Bursa ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda yakalanan ve elebaşı olduğu öne sürülen D.O'nun (48) da aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı zorla çalıştırıldığı belirlenen Bursa yolu üzerindeki mekanda arama gerçekleştirilmiş, olası baskında yakalanmamak amacıyla yapılan gizli bölmelerde 10 yabancı uyruklu kadın ve bu kadınlara ait pasaport ile uyuşturucu, hesap çeteleleri, ajandalar ve para ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:34
  1. fuhuş operasyonu
  2. tutuklama
  3. Yalova

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