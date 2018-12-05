GÜNCELLEME - Yalova Belediye binasında tabancayla ateş açtı

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, belediye binasına gelen Ö.D. (43), Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek istedi.

Ö.D, olumsuz yanıt alınca makam katından bir üst kata çıkıp ruhsatsız tabancasıyla pencereye iki el ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı Ö.D'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, belediye binasında ruhsatsız tabancayla iki el ateş eden Ö.D'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi. Zanlının olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden ekipler tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan ilk bilgilere göre şüphelinin belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle belediyeye borçlandığı, bu nedenle maddi sıkıntıya girdiği için belediyeden yardım talep ettiği ancak kendisine belediyeden muhatap bulamaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar devam etmektedir."

- "İki el ateş etmiş"

Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye gelen Ö.D'nin Başkan Vefa Salman'la görüşmek istediği belirtildi.

Makamdaki yetkililerin Ö.D'ye Başkan Salman'ın dışarıda bir programda olduğunu ilettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu olayın ardından Ö.D. belediyenin 2. katında çay ocağı önünde belli bir süre beklemiş ve buradaki şahıslara uyarı yaparak 'Sizlerle bir sorunum yok' deyip silahını iki kez ateşlemiştir. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi başkanlık katında bu olay yaşanmamıştır."

Açıklamada, Belediye Başkanı Salman'ın salı günleri 08.00-09.00'da "Şeffaf Oda"da, her perşembe ise 10.00-12.00'de düzenlenen "Halk Günü"nde de vatandaşlarla bir araya gelip çözüm odaklı çalışma yaptığı ifade edildi.