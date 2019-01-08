GÜNCELLEME - "Washington İran'a baskıyı iki katına çıkaracak"

AMMAN (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik baskılarını diplomatik ve ticari alanda iki katına çıkaracaklarını söyledi.

Pompeo, 7 ülkeyi kapsayacak Ortadoğu turunun ilk durağı Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Ürdün'ün ABD için bölgesel stratejik bir ortak olduğunun altını çizen Pompeo, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için Amman'ın önemli bir rol üstlendiğini belirtti, ülkesinin de Ürdün'ün iç istikrarına taahhüdünü vurguladı.

Pompeo, ziyaretinin öncesinde verdiği İran karşıtı mesajlarını yineleyerek, "Ürdün'ün de aralarında olduğu ABD müttefikleri, İran'ın bölge için oluşturduğu devasa risk konusunda hemfikir. Başkan'ın adamlarımızı Suriye'den çekme kararı hiçbir şekilde bu tehditleri (İran ve DEAŞ) bertaraf etme konusundaki kapasitemizi etkilemeyecektir." diye konuştu.

ABD'nin İran'dan "normal" bir ülke olmasını istediğini ifade eden Pompeo, "İran'a yönelik baskıyı sadece diplomatik alanda değil ticari alanda da iki katına çıkaracağız." dedi.

- "Bölge konularında derin diyalog fırsatı"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de ABD'li mevkidaşının ülkesine "doğru" zamanda önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Pompeo ile bölgeyi ilgilendiren konularda derin bir diyalog fırsatı bulduklarını söyledi.

Filistin-İsrail çekişmesini etraflıca ele aldıklarını vurgulayan Safadi, taraflar arasındaki müzakerelerin dondurulmasının tehlikeli bir durum olduğu ve siyasi çözümlere ilişkin ufukların görülmesi gerektiğini kaydetti.

Suriye'nin birlik ve istikrarını koruyacak siyasi çözüm yollarını da konuştuklarını aktaran Safadi, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda ise karşı taraftan Ürdün sınırlarının korunması garantisini teyit ettiklerini dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Tahran yönetiminin nüfuz politikalarına bir sınır getirmesi ve ülkelerin egemenliklerine saygı duyması gerektiğine dikkati çekti.

Suriye krizinin çözüme kavuşmasının Ürdün için stratejik bir hedef olduğunu belirten Safadi, Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tenef bölgesinin geleceğini de ABD'li mevkidaşıyla görüştükleri bilgisini verdi.

Tenef yakınındaki Er-Rukban bölgesinin güvenliğini temin ederek burada bulunan Suriyelileri geldikleri yerlere geri göndermenin, sınır bölgesindeki güvenliği sağlamanın temel şartı olduğunu vurgulayan Safadi, bu çerçevede Ürdün, ABD ve Rusya arasında bir diyalog kurulabileceğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'ün ardından Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek.