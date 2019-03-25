GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yoluna çığ düştü Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da, Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisinde çığ düştü, bazı araçlar mahsur kaldı - Soğuktan etkilenen 16 kişi Van'daki hastanelere sevk edildi - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:- "Şu an iş makinelerimizin bölgede yol açma çalışması sürüyor. Hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi"VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

VAN (AA) - Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere mevkisi, çığ düşmesi sonucu kapandı. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Hakkari kara yolunun 90. kilometresindeki Güzeldere mevkisinde yola çığ düştü. Kapanan yolda bazı araçlar mahsur kaldı. Bölgede sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı. AFAD ekipleri de araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Sağlık ekiplerince soğuktan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. - "Ekiplerimiz bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Van-Hakkari kara yolunun 2 ayrı noktasına çığ düştüğünü söyledi. Güzeldere mevkisinde yoğun tipi ve yağışın sürdüğünü belirten Bilmez, düşen çığın altında kalan bir minibüsle yoldan savrulan iki aracın ekiplerce kurtarıldığını aktardı. Kapanan yolun Van kısmının ekiplerce açıldığını ve yolun kar birikintilerinden temizlendiğini dile getiren Bilmez, "Minibüsteki 16 vatandaşımız ekiplerce Van'daki hastanelere getirildi. Şu an iş makinelerimizin bölgede yol açma çalışması sürüyor. Hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Bütün ekiplerimiz olay yerinde, yoğun bir şekilde çalışıyor. Yolun Hakkari kısmında da çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

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