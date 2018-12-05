GÜNCELLEME - Uyuşturucuyu kargoyla göndermişler

ANTALYA (AA) - Antalya'da kargo şirketinin şubesindeki aramada 20 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dedektör köpek "Yaman" ile bir kargo şirketinin şubesinde arama yaptı.



Köpeğin tepki verdiği kargo paketinde 20 kilogram eroin ele geçirildi. Bunun üzerine kargo şirketi çalışanı gibi davranan polis ekipleri, paketi almaya gelen R.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.



Paketi gönderen kişiyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.