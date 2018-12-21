THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon

Üç kardeş ile yeğenleri gözaltına alındı- Zanlılardan biri tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

21 Aralık 2018 Cuma 19:12
GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen aileden 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ö'nün Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi'nde Zekai S. ve Hakan S'den uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Zekai S. ve T.Ö'nün içinde olduğu araçta, 220 gram esrar bulundu.

Polis, Zekai S'nin kardeşleri Aydın S. ve Hakan S'nin yanı sıra yeğenleri Anıl S. ile hareket ettiğini belirledi.

İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" gerekçesiyle Zekai S, Aydın S, Hakan S. ve Anıl S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zekai S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aydın S, Hakan S. ve Anıl S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:12
  1. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
  2. Samsun
  3. uyuşturucu ticareti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eti gör, kıymayı çektir, köfteni kendin yap! Yoksa dışarısı..
    1. Eti gör, kıymayı çektir, köfteni..
    2. "Dansçı kuşların" Palandöken'deki..
    3. Dizi film ve yabancı filmlerin de..
    4. "Örgütlü gücümüzle şimdiye kadar hep..
    5. Nüfus müdürlükleri günü rekorla kapattı
    6. İzmir Körfez Geçişi Projesi
    7. Berlin'de Çin karşıtı protesto
    8. Trafik cezalarına 2019'da zam yok!
    9. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze'de..
    10. YSK üyelerinin görev süreleri..
    11. Bu gece çok uzun olacak
    12. Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması
    13. Yumurta tüketirken...
    14. Akıncı Üssü davası
    15. Kendilerini jandarma olarak tanıtıp..
    16. Sudan'da protestolar devam ediyor
    17. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi..
    19. Fibromiyalji nedir?
    20. FETÖ'cüler sahte kimlikleri çamaşır..
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"