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GÜNCELLEME- Uşak'ta yürüyüş

Eşme ilçesinde iki grup arasında dün çıkan kavgaya tepki gösteren vatandaşlar yürüyüş yaptı- Vatandaşlar Uşak Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin'in çağrısından yarım saat sonra dağıldıBELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE GRUBUN DAĞILMASI EKLENDİ

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:06
GÜNCELLEME- Uşak'ta yürüyüş

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde dün meydana gelen kavgaya tepki yürüyüşü yapan vatandaşlar dağıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam toplanan bir grup vatandaş, ilçede yaşayan Suriyelilerin oturduğu evlere doğru yürümek istedi.

Gruptan bazılarının evlere taş attığı gözlendi.

Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Ergüder, dün üzücü bir olayın yaşandığını, sorumluların tamamının gözaltına alındığını, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü, ilçedeki 50 civarında Suriyelinin sınır dışı edilmek üzere ilçeden otobüslerle gönderildiğini ifade etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık da ilçeye gelerek olaylar hakkında kaymakamlıkta bilgi aldı.

Bu arada, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları sokağa davet ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Uşak Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, vatandaşlara seslenerek grubun dağılmasını istedi.

Eşme'nin isminin bu tür olaylarla anılmasının üzücü olduğunu ifade eden Çetin, "Olaya karışan Suriyeliler zaten ilçemizden uzaklaştırıldı. Sizden rica ediyorum, dağılın. Daha fazla tatsızlığa meydan vermeyelim." dedi.

Konuşmanın ardından kalabalık yaklaşık yarım saat sonra dağıldı.

İlçede Suriyelilerin kaldığı 15 civarında evin hasar gördüğü belirtildi.

Eşme ilçesinde dün iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanmış, kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, oturma izni bulunmayan 51 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürülmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:06
  1. kavga
  2. Suriyeli
  3. Uşak

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