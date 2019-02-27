GÜNCELLEME - Tuzla'daki "koku" soruşturması Gözaltına alınan vidanjör sürücüsü adliyeye sevk edildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da çevreye yayılan, kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Tuzla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.A, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bu arada, amirliğe getirilen vidanjör üzerinde AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. - Olay

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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