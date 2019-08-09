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GÜNCELLEME - Tuzla’da fabrika yangını

Plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

09 Ağustos 2019 Cuma 05:57
GÜNCELLEME - Tuzla’da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) – Tuzla’da plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orta Mahalle 5. Cadde’de bulunan plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekipleri, 40’tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 05:57
  1. Ambulans
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